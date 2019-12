Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Riber : commande de deux systèmes de recherche en Asie Cercle Finance • 06/12/2019 à 08:46









(CercleFinance.com) - Riber annonce une commande de deux systèmes de recherche en Asie. Une université asiatique a commandé deux machines de recherche destinées à l'étude de dispositifs électroniques et optoélectroniques. ' La première machine, un MBE Compact 21, servira pour la recherche fondamentale dans les domaines des LED haute brillance et des matériaux topologiques. La seconde machine, un MBE 412, est destinée au développement de lasers haute puissance pour la découpe laser ' indique le groupe. Ces deux machines seront livrées sur l'année 2020.

Valeurs associées RIBER Euronext Paris +9.69%