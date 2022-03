Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Riber: commande d'une machine MBE 32P MCT aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 15/03/2022 à 09:10









(CercleFinance.com) - Riber annonce que la société américaine EPIR vient de conclure l'acquisition d'une nouvelle machine de recherche MBE 32P MCT à installer début 2023, afin de renforcer son parc de systèmes et soutenir la fourniture de matériaux de pointe à ses clients.



Filiale en propriété exclusive de Sivananthan Laboratories, EPIR développe des semi-conducteurs de pointe HgCdTe (Tellurure de mercure-cadmium - MCT) pour des dispositifs de détection et d'imagerie infrarouges.



Elle utilise une technologie de croissance de matériaux personnalisée, rendue possible par les équipements MBE de Riber et incluant plusieurs couches épitaxiales développées soit sur des mailles de CdZnTe, soit sur des substrats de silicium.





