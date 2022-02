Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Riber: commande d'un système MBE en Asie information fournie par Cercle Finance • 28/02/2022 à 12:00









(CercleFinance.com) - Riber annonce avoir reçu une commande d'un système d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) de recherche Compact 21 en Asie, de la part d'une société d'optoélectronique récemment établie sur ce continent, commande qui sera livrée en 2022.



'L'équipement sera destiné à développer une classe de dispositifs électroniques dans un nouveau domaine d'application pour la MBE avec des débouchés commerciaux à fort potentiels dans de multiples secteurs industriels', précise la société.





