Riber : commande d'un système MBE 412 en Asie

(CercleFinance.com) - Riber annonce la commande, par un fabricant de composants opto-électroniques asiatique, d'une machine MBE 412 pour la croissance de matériaux antimoniures, filière 'pour laquelle la gamme de produits Riber suscite un intérêt majeur dans le monde entier'. Cette machine MBE 412 orientée vers la préproduction sera utilisée pour la réalisation de capteurs pour des applications finales telles que l'assistance à la conduite automobile, les diagnostics médicaux et la domotique pour l'habitat nouvelle génération.

Valeurs associées RIBER Euronext Paris 0.00%