Riber: commande d'un système MBE 412 au Japon

(CercleFinance.com) - Riber annonce une commande de plusieurs millions d'euros de la part d'une société japonaise, portant sur un système MBE 412 pour le développement et la production de dispositifs optoélectroniques pour la communication par fibre optique à haut débit.



'Le système MBE 412 est l'outil de recherche et de production pilote de wafers MBE de 4 pouces le plus adapté du marché pour les matériaux III-V et avancés', souligne le spécialiste des équipements d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l'industrie des semiconducteurs.





