Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Riber: commande d'un système de production en Asie information fournie par Cercle Finance • 02/08/2022 à 09:47









(CercleFinance.com) - Riber a annoncé mardi avoir reçu de la part d'un client asiatique une commande 'de plusieurs millions d'euros' portant sur la fabrication d'un système destiné au secteur des semi-conducteurs.



Ce client industriel, dont le nom n'a pas été dévoilé, possède déjà plusieurs équipements d'épitaxie par jets moléculaires (MBE), mais compte renforcer ses capacités de production de dispositifs électroniques, explique la société.



Avec une quarantaine de machines en exploitation dans le monde, le 'MBE 6000' mis au point par Riber est considéré comme un système de référence pour la production de masse de composants électroniques et optoélectroniques dans les télécommunications et les réseaux de fibre optique, poursuit l'entreprise.



Cette nouvelle commande sera livrée en 2023, précise Riber dans son communiqué.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Riber progressait de 7,2% mardi matin,





Valeurs associées RIBER Euronext Paris +6.67%