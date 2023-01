Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Riber: CA 2022 en repli, plombé par la pénurie de composants information fournie par Cercle Finance • 31/01/2023 à 10:01









(CercleFinance.com) - Riber a fait état mardi d'un chiffre d'affaires en baisse de 11% au titre de l'exercice 2022, pénalisé par les difficultés d'approvisionnement en composants électroniques.



Le spécialiste des équipements pour l'industrie des semi-conducteurs indique que son chiffre d'affaires s'est établi à 27,8 millions d'euros l'an dernier, contre 31,2 millions d'euros en 2021.



Du fait des tensions rencontrées dans l'approvisionnement en composants, la livraison de deux systèmes de recherche, représentant un montant de 2,9 millions d'euros, a dû être reportée à l'exercice 2023, explique le groupe dans un communiqué.



Compte tenu de ce report et de l'accroissement de son carnet de commandes, Riber dit prévoir pour l'exercice 2023 un chiffre d'affaires d'environ 40 millions d'euros, en croissance d'au moins 35% par rapport à 2022.



Son carnet de commandes au 31 décembre 2022 s'élevait à 29,9 millions d'euros, soit une progression de 102% par rapport à l'année précédente.



Au vu de sa dynamique de marché jugée 'très porteuse' et du carnet important de prospects, la société s'attend à ce que ses prises de commandes restent solides en 2023.



Suite à ces annonces, l'action Riber progressait de 0,7% dans les premiers échanges mardi à la Bourse de Paris.





Valeurs associées RIBER Euronext Paris +3.21%