Riber: bien orienté, nouvelle croissance en vue en 2024

(CercleFinance.com) - Riber, un fabricant d'équipements pour l'industrie des semi-conducteurs, était bien orienté en Bourse de Paris mercredi après avoir déclaré prévoir une nouvelle croissance de son chiffre d'affaires en 2024.



Le groupe, leader mondial du matériel d'épitaxie par jets moléculaires (MBE), indique que son chiffre d'affaires s'est établi à 39,2 millions d'euros l'an dernier, en progression de 41% par rapport à l'exercice 2022.



Sur le seul quatrième trimestre, la croissance du chiffre d'affaires a été soutenue pour ressortir à 48%, avec des ventes qui ont atteint 23 millions d'euros.



Au 31 décembre, son carnet de commandes total s'établissait à 26,3 millions d'euros, en retrait de 12% par rapport à l'année précédente.



Vers 12h30, l'action avançait d'environ 1% dans le sillage de cette publication.





Valeurs associées RIBER Euronext Paris +2.88%