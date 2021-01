RIBER a reçu une commande en Asie

(AOF) - Riber a reçu une commande pour un système de recherche, modèle C21 DZ, d'une Université des Sciences et Technologies en Asie. Cette université a plusieurs projets de recherche prévus pour étudier les propriétés fondamentales des couches minces d'arséniure / phosphure réalisées par MBE et un programme plus appliqué axé sur les lasers de télécommunications émettant dans une bande de longueur d'onde de 1,55 um pour les réseaux de fibres optiques. Le système commandé sera livré en 2021.

Optimisme pour le secteur

Les ventes sur trois mois (de septembre à novembre) ont augmenté de 8,3% au niveau mondial par rapport aux trois mois précédents (de juin à août). En Europe, la progression est même supérieure (de 13,8%).

En dépit de la pandémie et d'autres facteurs macroéconomiques, les experts prédisent en 2020 des ventes annuelles bien supérieures à celles de 2019.

Sur ce secteur en croissance, l'Europe cherche à renforcer ses positions. Elle ne détient que 10% du marché mondial, évalué à 440 milliards d'euros. Par ailleurs elle est de plus en plus dépendante d'importations en provenance des États-Unis ou de pays asiatiques. Treize Etats de l'Union européenne, dont la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Belgique et les Pays-Bas, se sont récemment alliés pour investir en commun et ainsi renforcer la capacité de l'Europe à développer les processeurs et semi-conducteurs de prochaine génération.