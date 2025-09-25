Rheinmetall va construire une nouvelle usine de munitions dans un pays de l'Otan

DUSSELDORF, Allemagne, 25 septembre (Reuters) - L 'entreprise de défense allemande Rheinmetall RHMG.DE a déclaré jeudi qu'elle prévoyait de signer un accord préliminaire à Hambourg plus tard dans la journée pour construire une nouvelle usine de munitions dans un État membre de l'Otan qui n'a pas encore été spécifié.

Les États européens ont augmenté leur capacité de production d'armes et de munitions depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.

Le mois dernier, Rheinmetall a ouvert une nouvelle usine de munitions dans le nord de l'Allemagne, qui devrait devenir la plus grande d'Europe à pleine capacité, et a déclaré à l'époque que des usines similaires pourraient être construites dans d'autres pays de l'Otan.

