A l'occasion de sa journée investisseurs, le géant allemand de la défense a sensiblement raboté ses ambitions financières à horizon 2030, avec un objectif de chiffre d'affaires attendu entre 33 et 37 milliards d'euros, contre 50 MdsEUR précédemment visés. Malgré l'ampleur de la révision, AlphaValue et Jefferies saluent des objectifs plus réalistes, dont la concrétisation reste toutefois à démontrer. En fin de matinée, le titre progresse de 3% à Francfort, autour des 789 euros.

Retour à la réalité pour Rheinmetall. Après avoir enthousiasmé les investisseurs avec des perspectives florissantes, le groupe allemand est fortement délaissé depuis le début de l'année : le titre a perdu près de la moitié de sa valeur.

A l'occasion de sa journée investisseurs, le groupe a révisé à la baisse sa feuille de route : il vise désormais un chiffre d'affaires organique compris entre 33 et 37 milliards d'euros en 2030, contre 50 milliards précédemment, dont 5 milliards issus d'acquisitions. L'objectif de marge opérationnelle est ramené à environ 20%, contre plus de 20% auparavant.

Concrètement, les ambitions sont revues à la baisse dans toutes les divisions : la branche armes et munitions vise désormais des revenus compris entre 10 et 12 milliards d'euros, contre 14 à 16 milliards auparavant. Dans les systèmes de véhicules, l'objectif de marge opérationnelle est ramené de 13-15% à 10-12%. La défense aérienne subit également un net ajustement de ses ambitions de rentabilité, avec une marge attendue entre 20 et 22%, contre 24 à 26% précédemment.

Des opportunités qui restent intactes

Ces révisions interviennent au terme d'une année difficile sur le plan opérationnel, tant en matière de montée en cadence de la production que de prises de commandes. La direction pointe notamment l'annulation du programme de frégates F126, les retards du projet Arminius et des essais de réception de lots de munitions, ainsi que les conséquences de l'explosion sur son site de Murcie, en Espagne.

Le groupe estime toutefois que les opportunités de croissance restent intactes. En effet, même revues à la baisse, ces ambitions supposent encore une croissance annuelle moyenne de près de 28% du chiffre d'affaires entre 2026 et 2030. Le carnet de commandes a par ailleurs progressé de plus de 20% depuis le début de l'année.

Sur le dossier Arminius, la direction assure que la taille du projet reste inchangée. Ce programme de véhicules blindés Boxer, partagé avec KNDS, devrait contribuer au chiffre d'affaires dès 2027 et au-delà de 2030. Rheinmetall attend également un important acompte à la signature du contrat.

A plus court terme, Rheinmetall a confirmé ses prévisions pour 2026, déjà abaissées plus tôt dans le mois. Le groupe anticipe un chiffre d'affaires de 13,2 milliards d'euros, une marge opérationnelle de 18,5% et un flux de trésorerie disponible opérationnel positif.

L'exécution reste au centre des préoccupations

Chez AlphaValue, Saima Hussain accueille favorablement cette approche plus prudente du groupe. La nouvelle fourchette de chiffre d'affaires lui paraît "raisonnable" et conforme à sa propre estimation de 35 milliards d'euros. Sa principale réserve concerne la division armes et munitions, dont l'objectif de marge opérationnelle, compris entre 28 et 30%, lui semble "ambitieux". L'analyste juge globalement les nouvelles cibles plus crédibles, mais attend davantage de précisions de la direction sur les hypothèses qui les sous-tendent.

De son côté, Chloé Lemarie, qui suit le dossier pour Jefferies, souligne que le nouvel objectif de chiffre d'affaires (point médian de la fourchette, soit 35 MdsEUR) se situe seulement 2% en dessous du consensus. Sur la base d'une marge de 20%, le résultat opérationnel ressortirait entre 6,6 et 7,4 milliards d'euros en 2030, là encore 2% en deçà des attentes du marché au point médian.

Selon l'analyste, la capacité de Rheinmetall à démontrer sa capacité d'exécution et, en particulier, à sécuriser le contrat Arminius constituera un catalyseur clé pour le titre. Le courtier recommande toujours l'action à l'achat, avec un objectif de cours de 1 100 euros, soit un potentiel d'appréciation de 44% par rapport au dernier cours de clôture.