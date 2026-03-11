Rheinmetall prévoit une croissance de 40-45% de son CA en 2026

Rheinmetall RHMG.DE a annoncé mercredi prévoir une croissance de son chiffre d'affaires de 40% à 45% cette année, conformément aux attentes, l'entreprise allemande se concentrant entièrement sur ses activités de défense afin de tirer parti de la forte demande en Europe.

Le groupe, qui a mis en vente ses activités automobiles civiles, se concentrera désormais entièrement sur la défense, notamment en se développant dans le secteur naval avec l'acquisition de NVL.

"Nous sommes sur la voie du succès grâce à nos acquisitions et à nos partenariats, qui nous permettront de continuer à assurer notre croissance à long terme", a déclaré le président du directoire Armin Papperger.

Rheinmetall proposera un dividende de 11,50 euros pour l'exercice 2025 lors de son assemblée générale annuelle en mai, contre 8,10 euros l'année précédente, sur la base de ses bons résultats.

Pour 2026, la société prévoit un chiffre d'affaires compris entre 14 et 14,5 milliards d'euros après avoir affiché un chiffre d'affaires de 9,9 milliards d'euros pour 2025.

Rheinmetall prévoit également une marge bénéficiaire d'exploitation d'environ 19% cette année, légèrement supérieure aux 18,5% de 2025, en tenant compte des effets de consolidation et des coûts de détention, a déclaré le groupe.

