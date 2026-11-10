Rheinmetall, où en est-on ? Les analystes dressent un bilan avant le CMD

(Zonebourse.com) - Le groupe de défense allemand ( 4,40%, à 882 euros) conserve le soutien de plusieurs analystes malgré les révisions à la baisse de ses perspectives. Citi et Jefferies restent à l'achat sur le titre, tandis que Berenberg privilégie la prudence. Le rendez-vous avec les investisseurs (26 et 27 novembre) sera déterminant pour restaurer la confiance du marché.

Le titre a lourdement décroché jeudi dernier après l'annonce d'une révision à la baisse des objectifs annuels. En effet, le groupe dirigé par Armin Papperger avait indiqué viser un chiffre d'affaires d'environ 13,2 MdsEUR, contre une précédente fourchette comprise entre 13,7 et 14,2 MdsEUR, provoquant de lourds dégagements (-16% sur la journée).

La déception digérée, les analystes dressent un premier bilan, deux semaines avant la prochaine journée des investisseurs. A ce titre, Citi affiche l'optimisme le plus marqué, avec une recommandation "achat" et un objectif de cours de 1 374 EUR, offrant un potentiel de hausse de plus de 60%. La banque estime que le marché intègre déjà une réduction d'environ 34% du bénéfice opérationnel attendu en 2030 par rapport au consensus. Une révision des ambitions du groupe pourrait donc paradoxalement soutenir le titre, à condition qu'elle soit moins sévère que redouté.

De son côté, Jefferies maintient également son conseil "achat", mais abaisse son objectif de cours de 1 350 à 1 100 EUR, soit un potentiel d'environ 35%. Le courtier sanctionne les difficultés d'exécution et les retards de commandes, notamment sur le programme allemand de véhicules blindés Arminius. Il réduit ses prévisions de bénéfice par action de 11% à 16% sur la période 2026-2029. L'analyste estime que la valorisation reste néanmoins attractive, à environ 12 fois le résultat opérationnel attendu en 2027.

Enfin, Berenberg se montre plus réservé, avec une recommandation "conserver" et un objectif ramené de 1 020 à 900 EUR. La banque s'inquiète du manque de visibilité sur les commandes à moyen terme : seulement 18% du chiffre d'affaires attendu en 2030 dans les armes et munitions serait actuellement couvert par des contrats. Malgré une décote boursière d'environ 35% par rapport au secteur sur la base des bénéfices de 2030, elle juge les risques d'exécution encore importants.

Les trois établissements anticipent une révision significative des ambitions de Rheinmetall à l'horizon 2030. Citi table sur un chiffre d'affaires d'environ 36 MdsEUR, Jefferies sur 36,7 MdsEUR et Berenberg sur un niveau comparable, bien en deçà des 50 MdsEUR précédemment évoqués par le groupe, acquisitions comprises.

Au-delà des nouveaux objectifs financiers, c'est surtout leur crédibilité qui sera scrutée lors de la journée investisseurs. Après plusieurs déceptions, le marché attend désormais de Rheinmetall qu'il démontre sa capacité à transformer l'essor des dépenses militaires européennes en commandes fermes et en résultats. Une révision à la baisse des ambitions pourrait ainsi constituer le point de départ d'un rebond boursier, si elle permet de restaurer la confiance.

Pour rappel, hier, les analystes de mwb research étaient passés de "conserver" à "achat" sur le géant de la défense, avec un objectif de cours inchangé de 1 050 EUR.

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