Rheinmetall et les Pays-Bas veulent renforcer leur coopération, le titre recule toujours

Le groupe allemand et le ministère néerlandais de la Défense ont signé une lettre d'intention visant à développer leur collaboration dans les technologies destinées aux véhicules militaires et aux systèmes terrestres. Pas de quoi enrayer la chute du titre...

A l'occasion du salon NEDS 2026 de Rotterdam, Rheinmetall rapporte avoir signé ce 19 novembre 2026 un accord visant à renforcer la coopération germano-néerlandaise et identifier de nouvelles technologies présentant un intérêt pour la sécurité des deux pays.

Les domaines envisagés comprennent notamment les systèmes sans équipage, l'hybridation des motorisations, la coopération entre systèmes habités et autonomes, ainsi que les matériaux avancés et les technologies de production.

Cette initiative vise également à rapprocher les bases industrielles et technologiques des deux pays, à accélérer l'innovation et à favoriser l'émergence de nouveaux projets communs.

Rheinmetall cède 1,8% à Francfort, peu avant 15h, affichant désormais une contraction proche de 55% depuis le début de l'année.