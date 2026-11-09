Rheinmetall décroche un contrat de plusieurs centaines de millions d'euros en Belgique

Le groupe allemand fournira 20 systèmes de défense antiaérienne Skyranger 30 destinés à protéger le territoire belge et ses infrastructures critiques. Les premières livraisons sont prévues fin 2028. Le titre réagit peu : vers 9h30, il progresse de 0,3%, autour des 815 euros.

Rheinmetall a signé avec la Belgique un contrat d'un montant de plusieurs centaines de millions d'euros, comprenant la fourniture de 20 systèmes Skyranger 30 et les prestations logistiques associées. Installés sur des plateformes à bras de levage, ces équipements assureront une protection stationnaire contre les menaces aériennes, notamment les drones.

Les systèmes seront intégrés à l'architecture de commandement et de contrôle du programme belge "Blue Dome". Le contrat a été conclu en moins de 18 mois, dans le cadre d'une coopération étroite avec les autorités belges et les Pays-Bas.

Le programme prévoit également d'associer des entreprises technologiques belges à la chaîne de valeur. Rheinmetall s'est par ailleurs déclaré disposé à élargir cette coopération à de nouvelles solutions de défense antidrones, fixes et déployables.