Le groupe allemand de défense poursuit l'exécution d'un vaste programme de modernisation des équipements militaires roumains. Le contrat rassure les marchés : le titre progresse de 5,5% ce matin à Francfort, autour des 807 EUR. Le titre accuse néanmoins un repli de près de 50% depuis le début de l'année.

Rheinmetall annonce une commande supplémentaire de 66 véhicules de combat Lynx par le ministère roumain de la Défense, pour environ 738 MEUR. Cette commande s'inscrit dans le cadre d'un contrat attribué en mai 2026 portant sur 298 véhicules, dont 232 avaient déjà été commandés. Les livraisons sont prévues entre 2028 et 2030.

Ces projets relèvent du programme européen SAFE (Security Action for Europe), au titre duquel la Roumanie a confié au groupe des contrats d'une valeur totale de 5,7 MdsEUR.

Pour honorer ces commandes, Rheinmetall investit plusieurs centaines de millions d'euros dans ses capacités de production en Roumanie, avec pour objectif de créer plusieurs milliers d'emplois.