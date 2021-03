RGreen Invest: Anne-Laure de la Roche nommé Responsable des activités d'Asset Management

Par la suite, Anne-Laure rejoint en 2014, DIF Capital Partners en tant que responsable de la gestion des investissements en fonds propres en France et en Italie.

Après avoir été en charge de diveses missions d'optimisation de dettes bancaires à Paris, elle est détachée durant cinq années en Italie, pays qui connaît alors une véritable engouement pour le lancement de projets solaires et le refinancement du secteur éolien.

(AOF) - Dans le cadre du fort développement de la société de gestion, RGreen Invest a annoncé la nomination d'Anne-Laure de la Roche en tant que responsable du pôle Asset Management. Elle aura la responsabilité de créer une équipe dédiée à la gestion et au suivi des participations détenues par RGreen Invest. Diplômée de l'Ecole Centrale de Lyon et du Politecnico de Milan en génie construction, Anne-Laure débute sa carrière en 1998, en financement de projets puis en financement structuré chez Dexia Crédit Local.

