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Rezolute en hausse ; le médicament contre l'hypoglycémie de la société atteint l'objectif de l'essai clinique
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 13:03

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** L'action de Rezolute RZLT.O bondit de 11,3% à 4,40 dollars avant l'ouverture du marché

** Le développeur de médicaments indique que son traitement expérimental, l'ersodetug, a atteint l'objectif principal d'une étude de phase avancée menée chez des patients atteints d'hyperinsulinisme tumoral

** Cette maladie rare peut entraîner une hypoglycémie dangereusement basse

** RZLT précise que 13 des 16 patients inclus dans l’étude ont réduit d’au moins moitié leurs besoins en glucose par voie intraveineuse, dont 12 ont pu arrêter complètement le traitement

** Les résultats complets de l'étude achevée sont attendus d'ici la mi-décembre

** Le traitement a été globalement bien toléré jusqu’à présent, sans problème de sécurité

** À la clôture d’hier, l’action RZLT affichait une hausse d’environ 64% depuis le début de l’année

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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