information fournie par Reuters • 13/11/2026 à 13:03

Rezolute en hausse ; le médicament contre l'hypoglycémie de la société atteint l'objectif de l'essai clinique

** L'action de Rezolute RZLT.O bondit de 11,3% à 4,40 dollars avant l'ouverture du marché

** Le développeur de médicaments indique que son traitement expérimental, l'ersodetug, a atteint l'objectif principal d'une étude de phase avancée menée chez des patients atteints d'hyperinsulinisme tumoral

** Cette maladie rare peut entraîner une hypoglycémie dangereusement basse

** RZLT précise que 13 des 16 patients inclus dans l’étude ont réduit d’au moins moitié leurs besoins en glucose par voie intraveineuse, dont 12 ont pu arrêter complètement le traitement

** Les résultats complets de l'étude achevée sont attendus d'ici la mi-décembre

** Le traitement a été globalement bien toléré jusqu’à présent, sans problème de sécurité

** À la clôture d’hier, l’action RZLT affichait une hausse d’environ 64% depuis le début de l’année