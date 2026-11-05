Rezera prévoit de lever jusqu'à 217 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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information fournie par Boursorama avec AFP•05.11.2026•13:28•
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information fournie par Boursorama avec AFP•05.11.2026•13:27•
Le conglomérat industriel helvético-suédois ABB a annoncé jeudi avoir été informé par le japonais Softbank que l'autorité chinoise de supervision des investissements étrangers s'était opposée à la cession de ses activités de robotique en Chine. En octobre 2025, ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•05.11.2026•13:23•
L'enseigne de prêt-à-porter féminin Devernois dispose de trois mois pour tenter de trouver un repreneur, à la suite de son placement en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Roanne (Loire), a-t-on appris jeudi auprès de ce dernier et du conseil ...
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information fournie par Boursorama avec Media Services•05.11.2026•13:21•
Aux Etats-Unis, les élections de mi-mandat ont tourné au désastre pour Donald Trump et les républicains mardi 4 novembre : les démocrates ont signé une victoire sans appel avec une majorité acquise aux deux chambres du Congrès américain. Après le camouflet pour ...
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