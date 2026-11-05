Rezera prévoit de lever jusqu'à 217 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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Le laboratoire pharmaceutique Rezera a annoncé jeudi qu'il comptait lever jusqu'à 216,7 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.