Rezera fait son entrée en bourse aux États-Unis alors que la vague d'introductions en bourse dans le secteur des biotechnologies se poursuit

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* GSK s'apprête à investir jusqu'à 25 millions de dollars dans l'introduction en bourse de Rezera

* Cette introduction en bourse s'inscrit dans la vague des introductions en bourse dans le secteur des biotechnologies

* Au 30 juin, Rezera disposait de 3,9 millions de dollars de trésorerie et d'équivalents de trésorerie

(Ajout de détails sur le marché des introductions en bourse dans le secteur des biotechnologies au paragraphe 3 et sur l'accord avec GSK au paragraphe 8)

Le développeur de médicaments Rezera a lancé jeudi sa tournée de présentation en vue de son introduction en bourse aux États-Unis, s'inscrivant ainsi dans la vague des entreprises biotechnologiques qui ont profité de la fenêtre d'introduction en bourse de l'automne.

La société, basée à Boston, dans le Massachusetts, cherche à lever jusqu’à 216,7 millions de dollars en proposant 16,7 millions d’actions à un prix compris entre 11 et 13 dollars chacune.

Les entreprises biotechnologiques poursuivent leurs projets d’introduction en bourse malgré une fenêtre d’introduction en bourse automnale plutôt morose cette année, car le sentiment des investisseurs à l’égard du secteur reste très favorable.

Aspen Neuroscience ASPE.O et Bambusa Therapeutics BBTX.O ont fait leur entrée en bourse à New York la semaine dernière. Le développeur pharmaceutique suisse Windward Bio a également déposé une demande d’introduction en bourse à New York le mois dernier.

Rezera, qui manque de liquidités, développe un portefeuille de médicaments destinés à traiter les facteurs inflammatoires à l’origine des maladies cardiovasculaires et neurologiques.

Son principal produit candidat expérimental, le ruvonoflast, vient de terminer ses essais de phase intermédiaire et entre désormais en phase avancée de développement.

Le laboratoire pharmaceutique GSK GSK.L devrait acquérir jusqu’à 25 millions de dollars d’actions dans le cadre de cette offre. À la limite supérieure de la fourchette de prix annoncée, Rezera atteindrait une valorisation de 270 millions de dollars.

Au début du mois, Rezera a conclu avec GSK un accord portant sur un droit de transactions prioritaire et la mise en place d’un comité consultatif clinique, sous réserve que le laboratoire investisse au moins 25 millions de dollars dans l’introduction en bourse.

Cet accord confère à GSK un droit de transactions prioritaire concernant la communication de certaines données issues d’essais cliniques en phase avancée, la vente du ruvonoflast et un changement de contrôle de Rezera.

Depuis sa création en 2016, Rezera a levé environ 200 millions de dollars de financements par capitaux propres auprès d’investisseurs, notamment Blue Owl Capital, Epidarex Capital, Novo Holdings A/S et Sofinnova Partners.

Au 30 juin, Rezera disposait de 3,9 millions de dollars de trésorerie et d’équivalents de trésorerie, ce qui devrait lui permettre de financer ses activités jusqu’en janvier 2027.

Jefferies, TD Cowen et Cantor sont les co-teneurs de livre, tandis que Wedbush PacGrow agit en tant que chef de file.

Rezera sera cotée au Nasdaq sous le symbole "RZRA".