Rexel : vers un re-test des 18,48E ?

(CercleFinance.com) - Rexel se hisse vers 18,02E (meilleure clôture à 18,07E le 15 juin): le titre se dirige peut-être aussi vers un re-test des 18,48E, le zénith intraday inscrit ce jour là (18,18E au 'fixing' d'ouverture le 16 juin. En cas de repli, le meilleur support demeure 16,25E, testé à 5 reprises du 23/03 au 21/06.

Valeurs associées REXEL Euronext Paris +4.47%