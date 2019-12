Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rexel : va céder sa division Gexpro Services Cercle Finance • 31/12/2019 à 09:54









(CercleFinance.com) - Rexel, le distributeur d'équipements électriques professionnels, a fait part hier de la cession de sa division Gexpro Services, 'spécialisée dans la fourniture de solutions intégrées sur mesure, comportant des produits et fournitures destinés à des fabricants industriels d'équipement d'origine'. Environ 400 salariés travaillent pour cette entité jugée non stratégique qui, au cours des 12 derniers mois à fin septembre, a réalisé un CA d'environ 260 millions de dollars, principalement aux Etats-Unis. L'acquéreur est le fonds américain LKCM Headwater Investments. Rexel escompte finaliser l'opération au 1er trimestre 2020.

Valeurs associées REXEL Euronext Paris -0.38%