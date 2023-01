Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rexel: trois transactions de rotation du portefeuille information fournie par Cercle Finance • 30/01/2023 à 08:45









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de son plan stratégique Power Up 2025 annoncé en juin 2022, Rexel annonce trois transactions au mois de janvier, deux acquisitions en Amérique du Nord et la cession de ses activités en Norvège, renforçant ainsi son portefeuille.



Il a ainsi acquis Buckles Smith Electric Company aux États-Unis, acteur de l'automatisme industriel et revendeur agréé des solutions d'automatismes Rockwell, ainsi que Lineman's Testing Laboratories au Canada.



Rexel a également signé la cession de ses opérations en Norvège à Kesko, moins rentables que la moyenne du groupe et présentant moins de potentiel stratégique, une cession qui reste soumise à l'autorité de la concurrence locale.



Les trois transactions combinées seront relutives pour le distributeur français de matériel électrique dès la première année en termes de profitabilité, de résultats et de retour sur capitaux employés (ROCE).





Valeurs associées REXEL Euronext Paris -0.54%