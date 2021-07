Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rexel : triplement du résultat net récurrent au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 28/07/2021 à 09:12









(CercleFinance.com) - Rexel publie au titre du premier semestre 2021 un résultat net récurrent de 241,7 millions d'euros (+192,9%), résultant d'une performance d'EBITA historiquement élevée avec une marge d'EBITA ajusté en hausse de 232 points de base à 5,6%. A 7,06 milliards d'euros, les ventes semestrielles du distributeur de matériel électrique ont augmenté de 16,7% (+19,9% à nombre de jours constants) avec une accélération à +32,3% en données comparables et à nombre de jours constant au deuxième trimestre. Rexel confirme ses objectifs de l'année 2021 récemment rehaussés, 'avec un fort potentiel de hausse dans toutes les zones géographiques, notamment en Amérique du Nord où les volumes (hors inflation) demeurent 15% en dessous du niveau d'avant-crise'.

Valeurs associées REXEL Euronext Paris -3.47%