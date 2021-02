Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rexel : tente d'effacer la résistance des 14,14E Cercle Finance • 11/02/2021 à 10:49









(CercleFinance.com) - Rexel tente d'effacer la résistance des 14,14E du 8 janvier : le pas semblait franchi avec l'ouverture d'un gros 'gap' au-dessus de 13,68E, suivi d'un 'pic' à 14,52E... mais le cours retombe sous 14,3E et le signal haussier serait invalidé en cas de clôture sous 14,2E. Gare au 'bull-trap'...mais il ne pas exclure la possibilité d'un rallye en direction des 15,5E, le zénith de fin novembre 2017.

Valeurs associées REXEL Euronext Paris +6.84%