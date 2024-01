Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rexel : se réveille, accélère en direction de 24,8E information fournie par Cercle Finance • 18/01/2024 à 15:28









(CercleFinance.com) - Rexel (+5,5%) se réveille: le cours accélère en direction de 24,8E, renouant avec ses meilleurs niveaux du 4 janvier.

Le titre revient presque au contact de son zénith des 25,2E du 18/12/2023 au 4 janvier : attention toutefois à la robustesse de la résistance des 25E déjà testée le 7 mars 2023, avant rechute vers 19E.





Valeurs associées REXEL Euronext Paris +5.10%