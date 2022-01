Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rexel : s'envole de +10% à 20,7E information fournie par Cercle Finance • 12/01/2022 à 15:59









(CercleFinance.com) - Rexel qui ressort par le haut du corridor 16,2/18,4E s'envole de +10% vers 20,7E, atteignant l'objectif induit par la règle du balancier et le titre retrace le zénith historique des 20,5E du 21/01/2014





Valeurs associées REXEL Euronext Paris +9.52%