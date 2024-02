Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rexel: résultat net de 774,7ME sur l'année 2023 information fournie par Cercle Finance • 14/02/2024 à 18:25









(CercleFinance.com) - Les ventes sont en hausse de +2,4% à 19 153,4 ME en 2023 en données publiées d'une année sur l'autre, et de +4,3% en données comparables et à nombre de jours constant.



Au 4ème trimestre, les ventes sont en baisse de (1,6)% à 4 725,3ME en données publiées d'une année sur l'autre, et de (1,4)% en données comparables et à nombre de jours constant.



La marge d'EBITA ajusté de 6,8% en 2023 est en baisse de -71 bps par rapport à 2022, ou stable retraitée des éléments non récurrents qui ont bénéficié à la marge 2022. L'EBITA ajusté s'est établi à 1 300,1ME (contre 1378,2ME en comparable 2022) et l'EBITA publié ressort à 1 285,9ME.



Le résultat net de l'année s'est établi à 774,7ME (contre 922,3 ME en 2022). Le résultat net récurrent s'est élevé à 823,3ME en 2023, en recul de (9,7)% par rapport à 2022.



' Nous visons désormais, pour 2024, à périmètre et taux de change comparables : une croissance des ventes à jours constants stable à légèrement positive, avec un effet de base élevé au 1er semestre, une marge d'EBITA ajusté entre 6,3% et 6,6% et une conversion de free cash-flow supérieure à 60% ' indique le groupe.





