Rexel : replonge de -8%, jusque sur 23,1E

(CercleFinance.com) - Rexel replonge de -8% sous 23,1E, enfonçant le support du 28 juin au 10 juillet.

Rexel ressort ainsi par le bas d'un corridor 26/24 et s'ouvre ainsi le chemin des 22E (palier de soutien testé le 5/12/2023).

Le titre teste déjà le plancher annuel des 23,1E du 5 mars dernier : la moitié du chemin est déjà faite.





Valeurs associées REXEL 23,36 EUR Euronext Paris -7,30%