Rexel : replonge de -8,5% vers 16,6E, support à 16,4E

(CercleFinance.com) - Rexel qui vient de buter au 'Cent près' sur l'ex-zénith des 18,2E du 12 août, replonge de -8,5% vers 16,6E, c'est à dire au contact du plancher des 16,54E du 20 septembre. Le support moyen terme se situe vers 16,38E et a déjà été testé les 30 avril, 25 mai et 1er octobre

Valeurs associées REXEL Euronext Paris -9.36%