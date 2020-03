Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rexel : replonge de -7%, nouveau plancher à 5,12E Cercle Finance • 19/03/2020 à 11:19









(CercleFinance.com) - Rexel replonge de -7% et inscrit un nouveau plancher à 5,12E: le titre ne bénéficie pas du rebond du CAC40. Le titre qui venait d'inscrire un nouveau record à 13,4E il y a tout juste 1 mois (17 février) perd donc plus de 50% en 4 semaines, c'est un record de baisse pour le titre. La cassure des 8,6E (ex-plancher de la mi-août 2019) pourrait déboucher sur le test d'un test de la zone des 5,35E

Valeurs associées REXEL Euronext Paris +29.41%