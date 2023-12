Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rexel : remonte vers 24,50E information fournie par Cercle Finance • 11/12/2023 à 11:27









(CercleFinance.com) - Rexel remonte vers 24,50E et retrace son zénith du 9 mars dernier : le risque d'un double-top historique est maximal, surtout avec les niveaux de surachat extrêmes après une directissime entre 18,2E et 24,8E en seulement 6 semaines.

Mais en cas de franchissement des 24,5E, le prochain objectif serait 27,6E, soit un doublement depuis le plancher du 13,8E du 5 juillet 2022.





Valeurs associées REXEL Euronext Paris +1.42%