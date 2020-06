Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rexel : remboursement d'une ligne de crédit tirée Cercle Finance • 25/06/2020 à 08:20









(CercleFinance.com) - Le distributeur de matériel électrique Rexel annonce le remboursement de la ligne de crédit senior de 550 millions d'euros tirée fin mars à titre conservatoire alors que la pandémie de Covid-19 se propageait en Europe. 'Cette décision reflète les bons résultats des initiatives prises pour nous adapter à cet environnement sans précédent et protéger l'entreprise, en nous focalisant notamment sur la gestion des coûts opérationnels et la liquidité, à l'échelle locale', explique-t-il. Rexel ajoute que ce remboursement anticipé reflète également une bonne rentrée de trésorerie et une amélioration de l'activité dans plusieurs pays par rapport à un point bas atteint durant la première partie du mois d'avril, notamment en France.

