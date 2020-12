REXEL relève ses objectifs

(AOF) - Rexel a revu à la hausse ses objectifs 2020 et annoncé le le remboursement anticipé de son obligation à échéance 2024 de 300 millions d'euros, rendu possible par une génération de trésorerie plus élevée qu'anticipée. Le distributeur de matériel électrique a précisé que la combinaison d'une meilleure activité que prévue durant la seconde vague de la crise du Covid-19 ainsi que sa forte focalisation sur la maitrise des coûts permet d'anticiper une marge d'Ebitda ajusté d'environ 4,1% pour l'exercice 2020, tout en limitant la baisse des ventes annuelles à nombre de jours courant à environ -7%.

En outre, un EbitdaaL (Ebitda après locations) meilleur que prévu et l'accent mis sur la gestion du besoin en fonds de roulement conduiront à une génération de trésorerie plus élevée qu'attendue.

Rexel anticipe désormais un flux de trésorerie avant intérêts et impôts d'au moins 500 millions d'euros pour l'année 2020, impliquant un taux de conversion minimum de 90% et un ratio d'endettement financier net/EbitdaaL d'environ 2,5 fois en décembre 2020. Comme annoncé précédemment, Rexel s'attend à être en mesure de reprendre sa politique de dividende, avec un versement en 2021.

La réduction significative de l'endettement moyen combinée à l'optimisation du coût de la dette devraient conduire à des frais financiers3 inférieurs aux prévisions en 2020. Nous les estimons désormais à environ 80 millions (hors 45,5 millions d'intérêts des obligations locatives) à comparer à une estimation initiale de 88 millions pour l'année 2020 et à 96 millions publiés pour 2019.

