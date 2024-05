Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rexel : refranchit 28E, re-test du zénith des 28,36E en vue information fournie par Cercle Finance • 20/05/2024 à 12:04









(CercleFinance.com) - Rexel refranchit les 28E et repart à l'assaut de la récente résistance historique des 28,36E du 14 mai.

Un franchissement constituerait le prélude à l'établissement de nouveaux records, la dernière oscillation ayant occasionné le test des 27E valide un objectif de 29,5/29,60E







