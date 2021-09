Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rexel : rechute sous 17,5E information fournie par Cercle Finance • 08/09/2021 à 11:13









(CercleFinance.com) - Rexel rechute sous 17,5E après un Nième échec sous les 18,1/18,2E depuis la mi-juin. Mais le titre pourrait également rebondir pour le Nième fois depuis fin mars (ou moins 5 occurrences) sur le plancher des 16,3/16,4E. Rexel pourrait dans un 1er temps s'appuyer sur le support oblique court terme qui gravite vers 16,9E.

Valeurs associées REXEL Euronext Paris -1.84%