Rexel: pullback sous 16,75E, du soutien à 16E information fournie par Cercle Finance • 14/10/2022 à 13:59









(CercleFinance.com) - Rexel amorce un pullback sous 16,75E, résistance testée le 4 octobre et pourrait revenir s'appuyer sur la base du corridor facilement identifiable à 16E.

Le titre s'inscrit plus largement au sein d'un canal 15,15/16,75E.





Valeurs associées REXEL Euronext Paris -1.32%