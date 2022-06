Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rexel : pullback de -3% sous les 17E information fournie par Cercle Finance • 17/06/2022 à 10:01









(CercleFinance.com) - Rexel subit un pullback de -3% sous les 17E qui débouche sur la cassure du support court-terme des 17,43E : le titre semble bien parti pour s'en retourner tester ses planchers des 7 ou mars (15,85E le 7 à l'ouverture et 16,4E le 8 mars en clôture) mais surtout le palier des 16E qui a servi de support de début avril à fin novembre 2021.





Valeurs associées REXEL Euronext Paris -1.53%