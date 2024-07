Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rexel: premier placement Schuldschein réalisé avec succès information fournie par Cercle Finance • 04/07/2024 à 08:42









(CercleFinance.com) - Rexel annonce le succès de son premier placement privé de type Schuldschein, de 200 millions d'euros, réparti en deux maturités de trois et cinq ans. Initialement prévu pour 100 millions, il a été sursouscrit par des investisseurs français et internationaux.



'Cette émission est l'une des premières de la part d'un émetteur français non-investment grade depuis fin 2022 et démontre la qualité et l'attractivité du profil de crédit de Rexel', souligne le distributeur de matériel électrique.



Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une politique de gestion active de son bilan et permettra au groupe de diversifier sa base d'investisseurs, d'allonger la maturité moyenne de sa dette et de bénéficier de conditions de financement attractives.





Valeurs associées REXEL 25,00 EUR Euronext Paris +1,83%