Rexel : performance record en 2021

(AOF) - Au quatrième trimestre 2021, Rexel a réalisé un chiffre d'affaires de 4,0773 milliards d'euros, en hausse de 12,2% à nombre de jours constant. Sur l'année, les ventes ressortent à 14,7 milliards, en hausse de 15,6% en données comparable et à jours constants. La marge d'Ebita ajusté 2021 est en hausse de 196 points de base à 6,2% vs 2020 (5% en 2019) grâce à la croissance des ventes à jours constants de 15,6%, la poursuite du déploiement des initiatives digitales, la focalisation sur l'augmentation des prix et l'excellence opérationnelle.

L'Ebita ajusté inclut 40 points de base d'effets ponctuels positifs en raison de l'inflation des prix de produits stockés hors-câbles, net des bonus plus élevés liés à la performance.

Le résultat net récurrent a atteint 575 millions, en hausse de 107% en 2021, une performance historiquement élevée.

Rexel va verser un dividende record de 0,75 euro par action, payable en numéraire.

Concernant l'acquisition de Mayer, le groupe indique que processus d'intégration est plus rapide que prévu et devrait se traduire par des synergies plus importantes, désormais attendues à 1,5% des ventes en année 1 et au-dessus de 2,5% en année 3.

Pour 2022, Rexel table sur une croissance des ventes à jours constants comprise entre 4% et 6%, marge d'Ebita ajusté supérieure à 6% et conversion du FCF supérieure à 60%.

Une feuille de route stratégique actualisée sera présentée lors d'un Capital Market Day à Zurich, le 16 juin 2022.

