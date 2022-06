Rexel: Oddo confirme son conseil sur le titre information fournie par Cercle Finance • 16/06/2022 à 10:07

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Rexel, avec un objectif de cours inchangé de 25 euros.



Rexel annonce ce matin, en amont de son CMD qui se tiendra cet après-midi, le relèvement de ses objectifs 2022, anticipant désormais une croissance organique des ventes à jours constants entre 7% et 9%, contre 4-6% précédemment et une marge d'EBITA ajusté d'environ 6.7% (contre supérieure à 6% précédemment).



Pour la période 2022-25, Rexel prévoit une croissance organique des ventes à jours constants entre c. 4% et 7% (ODDO BHF à 4.5%) et une marge d'EBITA ajusté comprise entre 6.5% et 7% en 2025 (ODDO BHF à 6.6% en 2025).



Oddo indique que ces relèvements sont 'conformes à ses attentes' et que par conséquent, 'un relèvement significatif du consensus est à attendre'.



'Avec une décote de plus de 20% par rapport à sa valorisation historique, nous jugeons que le titre est l'un des meilleurs véhicules pour se positionner sur la thématique de l'électrification', conclut l'analyste.