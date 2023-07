Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Rexel: objectifs rehaussés pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 28/07/2023 à 09:12

(CercleFinance.com) - Rexel rehausse ses objectifs 2023, à périmètre et taux de change comparables, anticipant ainsi une croissance des ventes à jours constants dans la fourchette haute de son objectif initial et une marge d'EBITA ajusté entre 6,6 et 6,9%.



Le groupe annonce un résultat net récurrent de 455,1 millions d'euros au titre du premier semestre 2023, en baisse de 3,4%, ainsi qu'une marge d'EBITA ajusté de 7,2%, en hausse de 16 points de base hors éléments non récurrents par rapport à un niveau record.



Le distributeur de matériel électrique a réalisé des ventes de 9,76 milliards d'euros, en hausse de 8,1% à jours constants, tirées à la fois par les volumes et les prix, avec une 'forte contribution des tendances d'électrification, notamment en Europe'.



Par ailleurs, choisi pour présider le conseil d'administration d'Unilever, Ian Meakins quittera le conseil d'administration de Rexel au 31 août. Il sera remplacé à la présidence du conseil par Agnès Touraine, jusqu'à présent vice-présidente et administratrice référente.