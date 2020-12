Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rexel : objectifs mis à jour pour 2020 Cercle Finance • 03/12/2020 à 08:18









(CercleFinance.com) - Rexel annonce une mise à jour de ses objectifs pour l'année 2020, anticipant désormais une marge d'EBITA ajusté d'environ 4,1%, tout en limitant la baisse des ventes annuelles à nombre de jours courant à environ -7%. En outre, il table maintenant sur un flux de trésorerie avant intérêts et impôts d'au moins 500 millions d'euros, et n'estime plus ses frais financiers qu'à environ 80 millions d'euros (hors 45,5 millions d'intérêts des obligations locatives) pour l'année en cours. Par ailleurs, Rexel a décidé de rembourser par anticipation son obligation de 300 millions d'euros à échéance 2024, avec un coupon de 2,625%, ce qui entraînera une baisse des frais financiers récurrents d'environ huit millions sur une base annuelle.

