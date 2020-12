Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rexel : nouvelle administratrice représentant les salariés Cercle Finance • 03/12/2020 à 09:20









(CercleFinance.com) - Le distributeur de matériel électrique Rexel fait part de la désignation, par son comité d'entreprise européen, de Toni Killebrew en qualité d'administratrice représentant les salariés, à effet du 19 novembre. Toni Killebrew est actuellement 'district sales manager' au sein de Rexel USA - Gexpro, en charge de la gestion des ventes et activités liées de six agences implantées dans le Midwest des Etats-Unis, générant un chiffre d'affaires de 69 millions de dollars.

