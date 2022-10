Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rexel: nouveau relèvement d'objectifs pour 2022 information fournie par Cercle Finance • 27/10/2022 à 08:43









(CercleFinance.com) - Rexel relève pour la seconde fois ses objectifs annuels pour anticiper désormais, à périmètre et taux de change comparables, une croissance des ventes à jours constants d'environ 12% et une marge d'EBITA ajusté de 7,2%, incluant 70 pbs d'éléments non-récurrents.



Le distributeur de matériel électrique justifie ce relèvement par une activité plus forte que prévu, avec des ventes de 4,82 milliards d'euros au troisième trimestre 2022, en hausse de 16,3% à jours constants (+35,5% en données publiées).



Ces ventes record, 'en accélération après un solide début d'année', ont été soutenues par la croissance des volumes portée par l'électrification, ainsi que par de nouvelles hausses de prix reflétant la répercussion de coûts de production en augmentation.





