Rexel: nouveau directeur général pour les États-Unis

(CercleFinance.com) - Le distributeur de matériel électrique Rexel annonce la nomination de Roger Little au poste de directeur général pour les États-Unis et leader du cluster Amérique du Nord, à compter du 18 décembre prochain.



Directeur général de Rexel Canada depuis mars 2014, Roger Little succédera en tant que directeur général de Rexel États-Unis à Brad Paulsen, qui quitte le groupe pour poursuivre une autre opportunité de carrière.



Directement rattaché à Roger Little, Jeffrey Moyle deviendra directeur général de Rexel Canada, où il a déjà occupé plusieurs postes dans les métiers du câble et des services publics, la relation fournisseurs et le numérique.





