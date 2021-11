Rexel nomme deux nouveaux membres à son Comex

(AOF) - Rexel a annoncé la nomination d’Isabelle Hoepfner-Léger comme Secrétaire Générale et Secrétaire du Conseil d’administration et celle de Constance Grisoni comme Directrice de la stratégie. Isabelle et Constance rejoignent à cette occasion le Comité exécutif du groupe. Isabelle Hoepfner-Léger est avocate au barreau de Paris. Elle est titulaire d’un DESS de droit européen de l’Université Paris II Panthéon-Assas et diplômée en droit des affaires des universités de Paris II Assas et Munich. Elle a travaillé notamment chez Saint-Gobain et L'Oréal.

Diplômée de l'Ecole Polytechnique et de l'Université de Cambridge, Constance Grisoni a rejoint Rexel en mars 2020. Elle était jusqu'à présent chargée du développement et du déploiement de solutions d'intelligence artificielle afin d'accompagner l'ambition de Rexel de devenir une entreprise référente dans l'analyse et l'utilisation des données.

