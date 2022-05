Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rexel: Moody's relève la perspective à 'positive' information fournie par Cercle Finance • 05/05/2022 à 12:21









(CercleFinance.com) - Moody's Investors Service a confirmé jeudi la note 'Ba2' attribuée à Rexel, tout en relevant sa perspective de 'stable' à 'positive'.



L'agence de notation justifie son relèvement par la perspective d'une amélioration des résultats du distributeur français de matériel électrique au cours des 12 à 18 prochains mois.



Cette dynamique, prédit Moody's, devrait permettre au groupe de ramener son ratio dette ajustée/EBITDA autour de 2,5x, contre 3x à la fin de l'année dernière.



Ces éléments pourraient justifier l'adoption d'une notation 'Baa1', poursuit l'agence, qui met toutefois en garde contre l'exposition de Rexel à un ralentissement de la croissance économique du fait de son positionnement sur les marché de la construction et de la rénovation.



L'action Rexel affiche actuellement un gain de 2,2% à la Bourse de Paris, contre une progression de 1,7% pour l'indice SBF 120.





Valeurs associées REXEL Euronext Paris +3.21%