Rexel : Moody's confirme sa notation sur le titre

(CercleFinance.com) - Moody's Investors Service a confirmé aujourd'hui la notation de CFR de Rexel à Ba2 avec des perspectives stables. 'La notation d'aujourd'hui reflète notre attente que Rexel maintienne des mesures de crédit conformes à un CFR à Ba2 au cours des 12 à 18 prochains mois. Nous prévoyons une baisse des revenus de l'entreprise d'environ 10% en 2020 ', a déclaré Eric Kang, analyste principal de Rexel. ' Il est peu probable que les revenus et l'EBITDA de la société retrouvent le niveau de 2019 d'ici 2021 malgré une certaine réduction de la dette brute ' ajoute Eric Kang.

