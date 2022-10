Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rexel: mise en examen en France information fournie par Cercle Finance • 21/10/2022 à 08:18









(CercleFinance.com) - Rexel annonce qu'une de ses entités a été mise en examen, dans le prolongement de l'information judiciaire en cours depuis 2018 relative au mécanisme dit des 'dérogations' concernant plusieurs distributeurs et plusieurs fournisseurs de matériel électrique.



Cette mise en examen s'accompagne d'une demande de constitution d'une garantie bancaire pour 20 millions d'euros et d'une garantie en numéraire pour 48 millions à payer avant le 15 janvier 2023.



Soulignant que cette décision 'ne préjuge en rien de sa culpabilité', Rexel en 'conteste toujours vigoureusement les fondements et la validité et entend exercer les voies de recours appropriées pour faire valoir ses droits'.





Valeurs associées REXEL Euronext Paris -3.14%